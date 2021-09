Faisons de la physique avec Star Wars ! Institut de Physique des 2 Infinis de lyon, 5 octobre 2021, Villeurbanne.

Fête de la science 05 octobre

Institut de Physique des 2 Infinis de lyon Antoine Cazes. Entrée libre En présentiel Grand public.

mardi 05 octobre – 16h00 à 17h30

La saga cinématographique « Star wars » a eu un succès considérable. Elle met en scène des technologies futuristes qui, à l’évidence, dépassent largement les nôtres. Pourtant certaines scènes ont un air de déjà-vu. Est-il possible de faire la part de la science et de la fiction, du rêve et de la réalité ? En utilisant les outils de la physique pour décrypter certaines scènes du film, nous allons mener l’enquête : quelle pourrait-être la nature de la Force qu’utilisent les chevaliers Jedi ? Quelle est la puissance d’un sabre-laser ? Comment classer les Jedi ? Que dire des planètes de la galaxie Star Wars ? Il ne s’agit pas, bien sûr, de détruire la part de rêve inhérente à toute œuvre de fiction, mais plutôt de s’en servir comme support pour parler de physique de façon ludique. Ce questionnement transforme le spectateur en acteur très proche de l’astrophysicien qui, pour interroger l’univers, n’a d’autres sources que la lumière des astres captée par ses instruments. Au terme de l’enquête, son monde sera transformé. Que la Force soit avec vous !



Roland Lehoucq est astrophysicien au Département d’Astrophysique du CEA de Saclay. Il enseigne à Sciences Po Paris (campus du Havre) et au master « Approche Sociale des Enjeux Énergétiques » de l’université de Paris. Passionné par la diffusion des connaissances scientifiques, il a collaboré au mensuel Pour la Science et tient depuis 20 ans une rubrique scientifique dans la revue de science-fiction Bifrost. Il a écrit de très nombreux articles de vulgarisation dans toutes les revues scientifiques destinées au grand public et donne une cinquantaine de conférences par an. Il a aussi publié ou participé à 30 ouvrages et collaboré à plusieurs expositions à la Cité des Sciences et de l’Industrie (Paris), Palais de la Découverte (Paris) et à la Cité de l’Espace (Toulouse). Depuis 2012, il est président des Utopiales, le festival international de science-fiction de Nantes.

Auvergne-Rhône-Alpes>Rhône

Institut de Physique des 2 Infinis de lyon 4 Rue Enrico Fermi 69100 Villeurbanne 69100

organisateur : Institut de Physique des 2 Infinis de lyon