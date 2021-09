L’émotion de la découverte en mathématiques Institut de Mathématiques de Toulouse, 5 octobre 2021, .

mardi 05 octobre – 13h15 à 14h00

mardi 05 octobre – 20h00 à 21h45

Pascal Noble / Iain Henderson

Iain Henderson / Pascal Noble

Sébastien Déjean, «This statistical analysis is so beautiful »

Sébastien Déjean, « This statistical analysis is so beautiful »



Stéphane Lamy, Aller-retours entre algèbre et géométrie



Nicolas Savy et Philippe Saint Pierre, Quelles données pour quelle recherche en santé ?

Marcello Bernardara, Découvrir les motifs de Grothendieck

Francis Filbet, Peut-on apprivoiser le hasard ?



Sébastien Déjean, « This statistical analysis is so beautiful »

« This statistical analysis is so beautiful ». C’est la phrase que prononce, les larmes aux yeux, le capitaine Holt dans l’épisode 15 de la saison 1 de la série Brooklin Nine-Nine alors qu’il est au cinéma en train de regarder son film préféré, Money Ball (Le stratège, en Français), film qui relate l’histoire vraie du directeur général d’une équipe de base-ball qui utilise l’analyse statistique dans le but de fonder un groupe compétitif malgré un budget très restreint.



Stéphane Lamy, Aller-retours entre algèbre et géométrie

Les problèmes auxquels s’intéressent les mathématiciens professionnels peuvent être vus comme terriblement pointus et spécifiques, mais les stratégies de résolution suivent néanmoins de grandes lignes qui sont reproductibles de problème en problème. J’illustrerai cela en abordant une question sur le groupe des automorphismes polynomiaux, sujet (pointu et spécifique !) auquel je m’intéresse depuis ma thèse il y a plus de deux décennies. Plus largement cela sera l’occasion de parler du métier de chercheur en mathématique, et des allers-retours féconds entre l’algèbre et la géométrie.



Marcello Bernardara, Découvrir les motifs de Grothendieck

Le quotidien d’un chercheur en mathématique est fait de petits pas, plus rares sont les moments où on découvre une théorie entière. Les motifs de Grothendieck sont une théorie fascinante et très riche qui a marqué à la fois l’histoire des mathématiques contemporaines et ma propre recherche. Retracer ma découverte de cette théorie sera une excuse pour présenter les idées qui ont fait des motifs de Grothendieck un objet fondamental d’étude depuis leur définition dans les années 60.



Francis Filbet, Peut-on apprivoiser le hasard ?

L’objet de cet exposé est d’illustrer d’une part les interactions entre les mathématiques et d’autres disciplines scientifiques mais aussi de découvrir comment les mathématiques sont un moyen d’essayer d’apprivoiser le hasard. Cela nous donnera l’occasion d’aborder la théorie du chaos, popularisée par l’effet papillon, imaginé par le météorologue américain E. Lorenz en 1972. Nous verrons alors comment les mathématiciens ont apporté des réponses à ces problèmes en tentant de comprendre ce qui est pourtant imprévisible.

