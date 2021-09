Strasbourg Institut de géologie Bas-Rhin, Strasbourg La terre sous toutes ses facettes ! Institut de géologie Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

dimanche 03 octobre – 10h00 La visualisation de données de recherche et de données à caractère pédagogique à l’aide de technologies développées par la communauté des informaticiens, en imagerie, réalité virtuelle et réalité augmentée, permet d’illustrer de manière ludique et interactive des concepts et représentations en Science de la Terre.

Elle permet par exemple de visualiser des représentations globales de la Terre interne, des cinématique à temps long en tectonique des plaques, des images de terrains géologiques de manière immersive. Grand Est>Bas-Rhin

