samedi 09 octobre – 13h00 La plateforme d’imagerie du site en Santé de l’université d’Angers dispose de technologies de pointe et offre une expertise en microscopie photonique, électronique, à force atomique et dans l’analyse des images générées. Les chercheurs explorent des organismes vivants, des tissus, des cellules, des particules, découvrent de nouvelles structures, quantifient des interactions dynamiques à l’échelle du micromètre ou nanomètre, le milliardième de mètre. Nos capteurs révèlent des images riches en émotion lorsqu’elles valident une hypothèse, lorsqu’elles offrent la chance de découvrir des territoires inexplorés et qu’elles dessinent des tableaux multicolores ou des paysages lunaires.

