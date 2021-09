Les cellules au cœur de la vie INSTITUT CURIE, 9 octobre 2021, Paris.

Fête de la science 08 – 09 octobre

INSTITUT CURIE Institut Curie. Entrée libre En présentiel Grand public.

vendredi 08 octobre – 14h00

samedi 09 octobre – 10h00

Au contact des chercheurs, et à travers des visites de laboratoires, d’ateliers ludiques et des conférences, venez découvrir la vie trépidante des cellules, de la plus petite échelle en découvrant sa composition en protéines et compartiments, jusqu’à leur organisation au sein d’un organe. Vous verrez comment les nanotechnologies, l’imagerie, la génétique par exemple permettent de comprendre comment ces cellules qui nous composent s’organisent et communiquent.

Les cellules sont l’unité de base du vivant, composent les organismes et existent sous des formes diverses. Leur vie peut être décrite à différentes échelles. Par exemple, le corps humain en est composé d’environ 30 milliards au total, de 300 sortes différentes et elles fabriquent des centaines de milliers de protéines et lipides variés.

Comprendre leur composition et leur fonctionnement, mais aussi leur interaction avec leur environnement permet aux scientifiques de mieux comprendre le comportement normal et pathologique des cellules et combattre de nombreuses maladies.

Vous pourrez également découvrir les locaux de l’Institut Curie, institut historique crée par Marie Curie, spécialisé dans la recherche contre le cancer, et l’Institut Pierre-Gilles de Gennes, spécialisé dans la microfluidique, tous deux situés au cœur de Paris.

Au programme :

Découverte de la structure des protéines

La communication entre les composants de la cellule

La production et la détection des forces par les cellules

Utilisation de la microscopie pour l’observation et l’étude des cellules

Réalité augmentée et virtuelle pour l’observation des cellules

Nanotechnologies pour l’étude du comportement des cellules

Observation microscopique de l’organisation des cellules au sein d’un organe

Comportements normales et pathologiques des cellules

Île-de-France>Paris

INSTITUT CURIE 12 Rue Lhomond 75005 Paris 75001

organisateur : https://curie.fr/ INSTITUT CURIE