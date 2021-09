Plongée au cœur de la Recherche biomédicale Institut Cochin, 9 octobre 2021, Paris.

Fête de la science 09 octobre

samedi 09 octobre – 13h30

Les équipes de recherche de l’Institut Cochin vous ouvriront leurs portes et mettront en avant, pour les 30 ans de la fête de la science, des avancées majeures en biologie.

Vous revêtirez la tenue des chercheurs, ferez vous-mêmes des observations, des expériences, répondrez à des quizz et interagirez avec tous les personnels de la recherche.

Il y aura des activités pour tous les goûts et tous les âges, en accès libre ou inscription sur place. Retrouvez toutes les informations sur notre site et l’ambiance des années passées (2019 et 2018).

L’Institut Cochin est dédié à la recherche biomédicale. Ses travaux portent sur l’étude des maladies : diabète, obésité, cancer, SIDA, Covid-19, paludisme, maladies génétiques, de la reproduction…

Avec le soutien de l’université de Paris, l’Inserm et le CNRS

Institut Cochin 22 Rue Méchain 75014 Paris 75014

