Visite de l’Institut Charles Sadron Institut Charles Sadron, 3 octobre 2021, Strasbourg.

Fête de la science 02 – 03 octobre

Institut Charles Sadron Institut Charles Sadron (ICS). Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00

Nous avons préparé une visite guidée de plusieurs laboratoires de notre institut. Nous commencerons par une vidéo d’introduction et montrerons trois laboratoires différents : la tomographie à rayons X, des expériences de thermoélectricité et un laboratoire de chimie organique.

Il y aura deux personnes pour présenter chaque laboratoire. Le public le public sera guidé vers les différents lieux et seront présentes lors de la projection de la vidéo dans l’amphithéâtre.

Notre institut sera ouvert le 2 et le 3 octobre de 10 am a 1 pm.

Notre plan prévoit de commencer par le rez-de-chaussée avec la projection d’une vidéo sur notre institut (environ 10 minutes). Ensuite, les groupes feront un circuit en continuant au rez-de-chaussée pour visiter le tomographe, puis au premier étage pour visiter la boîte à gants et assister aux mesures de thermoélectricité. Enfin, la visite du laboratoire de chimie organique pour voir comment nous travaillons avec les molécules semi-conductrices. Nous envisageons 10 minutes pour chaque démonstration.

Les groupes seront guidés par un membre de notre institut et accompagnés jusqu’à la sortie.

Grand Est>Bas-Rhin

Institut Charles Sadron 23 Rue de Loess 67200

organisateur : https://www.ics-cnrs.unistra.fr/ Institut Charles Sadron