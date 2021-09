Lyon Institut Catholique de Lyon - UCLy - Campus Saint-Paul Métropole de Lyon, Rhône LE SANG DANS TOUS SES ETATS 2021 Institut Catholique de Lyon – UCLy – Campus Saint-Paul Lyon Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

mercredi 06 octobre – 14h00 L’atelier se décompose en 2 temps : – Qu’est-ce que le sang ? Les différents types de cellules sanguines et leurs rôles ? L’utilisation du sang : R&D, Don du sang et Distribution aux différents organes Afin d’illustrer la théorie, une expérience de détermination des groupes sanguin sera proposée au public (en demi-groupe). – Visite de la Maison du Don de Lyon Confluence (en demi-groupe). Durée: 1 heure Auvergne-Rhône-Alpes>Rhône

