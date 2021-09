Lyon Institut Catholique de Lyon - UCLy - Campus Saint-Paul Métropole de Lyon, Rhône POLLUTION DES SOLS ET ECOTOXICOLOGIE 2021 Institut Catholique de Lyon – UCLy – Campus Saint-Paul Lyon Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Institut Catholique de Lyon – UCLy – Campus Saint-Paul Institut Catholique de Lyon. Entrée libre En présentiel Scolaires. Faire prendre conscience des problèmes posés par les déchets divers et en particulier par les déchets chimiques dans l’environnement. Combien de temps mettent les déchets à se dégrader ? Quels sont les produits chimiques libérés ? Que deviennent ces polluants dans la nature ? Quels sont leurs effets sur les plantes et les animaux ? Comment évaluer ces effets…… ? Recherche et dosage simples et ludiques d’une substance dans un sol pollué. Evaluation de la toxicité de ce polluant pour l’environnement par un bioessai. Jeu type “jeu de l’oie” : les déchets, les polluants, la nature et moi. Durée atelier: 2 heures – 1classe/créneau Auvergne-Rhône-Alpes>Rhône

Institut Catholique de Lyon – UCLy – Campus Saint-Paul 10 Place des Archives 69002 Lyon

