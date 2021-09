Lyon Institut Catholique de Lyon - UCLy - Campus Saint-Paul Métropole de Lyon, Rhône Comment fabrique-t-on un vaccin ? Institut Catholique de Lyon – UCLy – Campus Saint-Paul Lyon Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

mardi 05 octobre – 18h00 Le SARS-CoV-2 est l’agent étiologique de l’épidémie actuelle de la COVID-19 responsable aujourd’hui de plus de 3 millions de décès à travers le monde. Cette pandémie a révélé la vulnérabilité de l’Homme face aux émergences virales. Pour se prémunir de ces infections, la découverte de différents moyens thérapeutiques ont permis de faire face. Aujourd’hui, les entreprises de biotechnologies ont réussi à produire dans des temps records des vaccins contre le SARS-CoV2 et fournissent des efforts considérables pour développer des antiviraux. L’objet de cette conférence sera donc d’explorer diverses questions sur les vaccins et les antiviraux : comment sont-ils découverts ? quelles sont leurs différences ? comment fonctionnent-ils ? … Cette conférence sera l’occasion de faire le point sur les solutions et leurs limites pour faire face aux nouvelles infections virales et ainsi appréhender les enjeux de demain dans le domaine de la virologie. Auvergne-Rhône-Alpes>Rhône

