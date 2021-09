Lyon Institut Catholique de Lyon - UCLy - Campus Saint-Paul Métropole de Lyon, Rhône CANCER: MUTER N’EST PAS JOUER 2021 Institut Catholique de Lyon – UCLy – Campus Saint-Paul Lyon Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Rhône

CANCER: MUTER N’EST PAS JOUER 2021 Institut Catholique de Lyon – UCLy – Campus Saint-Paul, 6 octobre 2021, Lyon. Fête de la science 04 – 06 octobre

Institut Catholique de Lyon – UCLy – Campus Saint-Paul Institut Catholique de Lyon. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

mercredi 06 octobre – 14h00 Jeu de plateau : Biologie du cancer – Les différents facteurs de risques

Jeu memory : Système immunitaire et développement du cancer

Jeu type Cluedo : Epidémiologie

