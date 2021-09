Lyon Institut Catholique de Lyon - UCLy - Campus Saint-Paul Métropole de Lyon, Rhône DU TRI DES DECHETS A LA VALORISATION DU COMPOST 2021 Institut Catholique de Lyon – UCLy – Campus Saint-Paul Lyon Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Rhône

DU TRI DES DECHETS A LA VALORISATION DU COMPOST 2021 Institut Catholique de Lyon – UCLy – Campus Saint-Paul, 6 octobre 2021, Lyon. Fête de la science 04 – 06 octobre

Institut Catholique de Lyon – UCLy – Campus Saint-Paul Institut Catholique de Lyon. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

mercredi 06 octobre – 13h30 à 17h00 En participant aux collectes sélectives, cette famille pourrait recycler 520kg/an de ses déchets et si elle pratique le compost de ses déchets alimentaires elle peut valoriser 250kg/an de plus. Elle peut donc valoriser les ¾ de ses déchets produits. Si vous hésitez encore, venez voir notre atelier… Vous y trouverez: Lecture/Atelier/animation : Jeu pédagogique sur le tri des déchets – Zoom sur le compost : Pourquoi – Quoi et Comment composter ? Utilisation du compost et des réponses sous la forme de jeux, de films, d’observations microscopiques…. 1classe/créneau Auvergne-Rhône-Alpes>Rhône

Institut Catholique de Lyon – UCLy – Campus Saint-Paul 10 Place des Archives 69002 Lyon 69002 organisateur : https://fetedelascience.ucly.fr Institut Catholique de Lyon – UCLy – Campus Saint-Paul

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Rhône Autres Lieu Institut Catholique de Lyon - UCLy - Campus Saint-Paul Adresse 10 Place des Archives 69002 Lyon Ville Lyon lieuville Institut Catholique de Lyon - UCLy - Campus Saint-Paul Lyon