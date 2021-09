Lyon Institut Catholique de Lyon - UCLy - Campus Saint-Paul Métropole de Lyon, Rhône POLLENS : DE LA PLANTE A L’ALLERGIE 2021 Institut Catholique de Lyon – UCLy – Campus Saint-Paul Lyon Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Institut Catholique de Lyon – UCLy – Campus Saint-Paul Institut Catholique de Lyon. Entrée libre En présentiel Scolaires. Le Réseau National de Surveillance Aérobiologique (R.N.S.A.) étudie le contenu de l’air en particules biologiques indiquant le risque allergique pour la population. Les pollens ne sont pas tous allergisants. Pour provoquer des symptômes d’allergie, il est indispensable que les grains de pollens arrivent sur les muqueuses respiratoires de l´homme. Cette étude est possible grâce à des capteurs mesurant la teneur en pollen dans l’air disposés sur le territoire français. Cet atelier répondra à : Accueil: Qu’est ce qu’un pollen? d’où vient-il? pourquoi peut-il rendre les gens malades? comment avons nous cette information? Atelier 1: Jeux de cartes allergono et allergomots • Jeux similaires aux UNO • Savoir reconnaitre l’ambroisie • Connaître les solutions pour lutter contre l’ambroisie Atelier 2: Jeu de plateau halte à l’ambroisie pour apprendre à lutter contre l’ambroisie en s’amusant ! Atelier 3 : Découverte des arbres allergisants et de comment se protéger des pollens ? • Labyrinthe (encyclopollen) : Relier l’abeille aux fleurs • Jeu des 12 différences (encyclopollen) : trouver les 12 différences entre les 2 images. • Parler des gestes de prévention pour se protéger des pollens (affiche du ministère de la santé ci dessous) • Puzzle poster arbre à compléter (juste une ou 2 pièces à poser par enfant avec le modèle visible au-dessus et toutes les autres pièces déjà accrochés avec de la pâte à fixe sur le poster à compléter pour simplifier au maximum) • Relier les arbres à leurs noms Conclusion : Quizz 1 classe/créneau Auvergne-Rhône-Alpes>Rhône

