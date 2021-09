Lyon Institut Catholique de Lyon - UCLy - Campus Saint-Paul Métropole de Lyon, Rhône DE L’ORGANISME A L’ADN, ECHELLE DU VIVANT 2021 Institut Catholique de Lyon – UCLy – Campus Saint-Paul Lyon Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Rhône

Fête de la science 04 – 06 octobre

Institut Catholique de Lyon – UCLy – Campus Saint-Paul

Entrée libre
En présentiel
Grand public;Scolaires.

mercredi 06 octobre – 14h00

mercredi 06 octobre – 15h00 Jeu : taille des organismes / Observations microorganismes du quotidien (eau croupie, moisissure de fruit) et utilisation dans l’alimentation / Focus sur l’ADN : extraction/ Observations des cellules 1classe/créneau Auvergne-Rhône-Alpes>Rhône

Institut Catholique de Lyon – UCLy – Campus Saint-Paul
10 Place des Archives
69002 Lyon

https://fetedelascience.ucly.fr

