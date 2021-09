Lyon Institut Catholique de Lyon - UCLy - Campus Saint-Paul Métropole de Lyon, Rhône REMONTEZ LE TEMPS A LA RENCONTRE DES GRANDS PHILOSOPHES ET SCIENTIFIQUES 2021 Institut Catholique de Lyon – UCLy – Campus Saint-Paul Lyon Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Rhône

REMONTEZ LE TEMPS A LA RENCONTRE DES GRANDS PHILOSOPHES ET SCIENTIFIQUES 2021 Institut Catholique de Lyon – UCLy – Campus Saint-Paul, 6 octobre 2021, Lyon. Fête de la science 04 – 06 octobre

Institut Catholique de Lyon – UCLy – Campus Saint-Paul Institut Catholique de Lyon. Entrée libre En présentiel Scolaires. Embarquer avec le célèbre aventurier Arthur Dent et son fidèle robot Marvin dans un jeu de piste géant mêlant intrigue scientifique et réflexion philosophique. Remonter le temps pour aller à la rencontre des plus grands savants et philosophes parmi lesquels Aristote, Galilée, Descartes et Einstein. Vous découvrirez ainsi la réponse à la grande question de la représentation de l’univers et de la terre par les scientifiques et philosophes d’hier et d’aujourd’hui ? 1 classe/créneau Auvergne-Rhône-Alpes>Rhône

Institut Catholique de Lyon – UCLy – Campus Saint-Paul 10 Place des Archives 69002 Lyon 69002 organisateur : https://fetedelascience.ucly.fr Institut Catholique de Lyon – UCLy – Campus Saint-Paul

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Rhône Autres Lieu Institut Catholique de Lyon - UCLy - Campus Saint-Paul Adresse 10 Place des Archives 69002 Lyon Ville Lyon lieuville Institut Catholique de Lyon - UCLy - Campus Saint-Paul Lyon