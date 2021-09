La Roche-sur-Yon INSPÉ la Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon, Vendée Relief et précipitations : quelles conséquences pour l’aménagement des territoires ? – présenté par l’Association du Musée du Sable INSPÉ la Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon Catégories d’évènement: La Roche-sur-Yon

samedi 02 octobre – 10h00 à 12h30

samedi 02 octobre – 13h30 à 17h00 Les deux villages de Trodo et Pado, situés de chaque côté de la montagne, n’ont pas les mêmes conditions climatiques. Les deux vallées font face à des enjeux bien différents. Aidez les villageois à trouver une solution pour leurs territoires !

Grâce à la technologie innovante du bac à sable à réalité augmentée, testez et visualisez en temps réel les effets des précipitations, des changements de reliefs et des aménagements du territoire.

Horaires :

Vendredi 01 Octobre : 09 h 30 à 12 h 00 – 13 h 45 à 17 h 00 (scolaires uniquement, sur réservation)

Samedi 02 Octobre : 10 h 00 à 12 h 30 – 13 h 30 à 17 h 00 (grand public)

Association du Musée du Sable

Contact : Dorine CHARRIER

Tel : 02 51 22 04 94 / Mail : museedusable@gmail.com Pays de la Loire>Vendée

INSPÉ la Roche-sur-Yon 221 Rue Hubert Cailler 85000 La Roche-sur-Yon 85000 organisateur : https://www.museedusable.com INSPÉ la Roche-sur-Yon

