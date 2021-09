La Roche-sur-Yon INSPÉ la Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon, Vendée Chimie Emoji – par le Laboratoire CEISAM (Nantes) INSPÉ la Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon Catégories d’évènement: La Roche-sur-Yon

Chimie Emoji – par le Laboratoire CEISAM (Nantes) INSPÉ la Roche-sur-Yon, 2 octobre 2021, La Roche-sur-Yon. Fête de la science 01 – 02 octobre

Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 02 octobre – 10h00 à 12h30

samedi 02 octobre – 13h30 à 17h00 Venez revivre sur le stand du CEISAM des découvertes impressionnantes qui ont jalonné l’Histoire de la chimie, de la découverte de l’électron jusqu’à l’atmosphère des exo-planètes.

Horaires :

Vendredi 01 Octobre : 09 h 30 à 12 h 00 – 13 h 45 à 17 h 00 (scolaires uniquement, sur réservation)

Samedi 02 Octobre : 10 h 00 à 12 h 30 – 13 h 30 à 17 h 00 (grand public)

Association du Musée du Sable

Contact : Dorine CHARRIER

Tel : 02 51 22 04 94 / Mail : museedusable@gmail.com Pays de la Loire>Vendée

INSPÉ la Roche-sur-Yon 221 Rue Hubert Cailler 85000 La Roche-sur-Yon 85000 organisateur : https://www.museedusable.com

