La Roche-sur-Yon INSPÉ la Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon, Vendée La médecine de guerre au XXème siècle – par le Musée Blockhaus Hôpital INSPÉ la Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon Catégories d’évènement: La Roche-sur-Yon

Vendée

La médecine de guerre au XXème siècle – par le Musée Blockhaus Hôpital INSPÉ la Roche-sur-Yon, 2 octobre 2021, La Roche-sur-Yon. Fête de la science 01 – 02 octobre

INSPÉ la Roche-sur-Yon Association du Musée du Sable. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 02 octobre – 10h00 à 12h30

samedi 02 octobre – 13h30 à 17h00 Apprendre en s’amusant, c’est possible ! Venez-vous informer en découvrant l’étonnante histoire de l’évolution de la médecine au cours des conflits du XXe siècle. Parcourez les cases d’un jeu de l’oie géant, évitez ses pièges, et relevez ses défis pour être le premier à l’arrivée !



Horaires :

Vendredi 01 Octobre : 09 h 30 à 12 h 00 – 13 h 45 à 17 h 00 (scolaires uniquement, sur réservation)

Samedi 02 Octobre : 10 h 00 à 12 h 30 – 13 h 30 à 17 h 00 (grand public)

Association du Musée du Sable

Contact : Dorine CHARRIER

Tel : 02 51 22 04 94 / Mail : museedusable@gmail.com Pays de la Loire>Vendée

INSPÉ la Roche-sur-Yon 221 Rue Hubert Cailler 85000 La Roche-sur-Yon 85000 organisateur : https://www.museedusable.com INSPÉ la Roche-sur-Yon

Détails Catégories d’évènement: La Roche-sur-Yon, Vendée Autres Lieu INSPÉ la Roche-sur-Yon Adresse 221 Rue Hubert Cailler 85000 La Roche-sur-Yon Ville La Roche-sur-Yon lieuville INSPÉ la Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon