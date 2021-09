La Roche-sur-Yon INSPÉ la Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon, Vendée À la découverte des émotions – par Les Petits Débrouillards Grand Ouest – Antenne Vendée INSPÉ la Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon Catégories d’évènement: La Roche-sur-Yon

samedi 02 octobre – 10h00 à 12h30

samedi 02 octobre – 13h30 à 17h00 L’Homme est l’être vivant qui éprouve le plus d’émotions. Peur, joie, tristesse, colère, surprise ou dégoût sont des émotions primaires reconnaissables aux 4 coins de la planète. Leur expression, bien que culturelle, est le miroir de notre rapport aux autres. Elles sont au fondement de notre indispensable capacité d’adaptation et nous permettent de nous sortir de certaines situations.

Qu’est-ce qu’une émotion ? Quel lien ont-elles avec notre corps ? Que se passe-t-il quand nous avons peur ou quand nous sommes amoureux ?

Laissez-vous submerger par vos émotions le temps de comprendre comment elles naissent et quel est le rôle du cerveau dans leur apparition et leur gestion.



Horaires :

Vendredi 01 Octobre : 09 h 30 à 12 h 00 – 13 h 45 à 17 h 00 (scolaires uniquement, sur réservation)

Samedi 02 Octobre : 10 h 00 à 12 h 30 – 13 h 30 à 17 h 00 (grand public)

Association du Musée du Sable

Contact : Dorine CHARRIER

Tel : 02 51 22 04 94 / Mail : museedusable@gmail.com Pays de la Loire>Vendée

INSPÉ la Roche-sur-Yon 221 Rue Hubert Cailler 85000 La Roche-sur-Yon

Contact : Dorine CHARRIER
Tel : 02 51 22 04 94 / Mail : museedusable@gmail.com

organisateur : https://www.museedusable.com

