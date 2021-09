La Roche-sur-Yon INSPÉ la Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon, Vendée La Tête dans les étoiles (planétarium itinérant) – Association du Musée du Sable INSPÉ la Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon Catégories d’évènement: La Roche-sur-Yon

INSPÉ la Roche-sur-Yon Association du Musée du Sable. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 02 octobre – 10h00 à 12h30

samedi 02 octobre – 13h30 à 17h00 Le planétarium est un outil magique qui permet de voyager dans le temps et l’espace pour découvrir les merveilles de la voûte céleste. Avec la séance “Le monde des étoiles”, partez à la découverte des étoiles, des planètes et du Système solaire.

Sur inscription à l’accueil du Village des Sciences de la Roche-sur-Yon uniquement, selon disponibilités.



Horaires :

Vendredi 01 Octobre : 09 h 30 à 12 h 00 – 13 h 45 à 17 h 00 (scolaires uniquement, sur réservation)

Samedi 02 Octobre : 10 h 00 à 12 h 30 – 13 h 30 à 17 h 00 (grand public)

Association du Musée du Sable

Contact : Dorine CHARRIER

Tel : 02 51 22 04 94 / Mail : museedusable@gmail.com Pays de la Loire>Vendée

INSPÉ la Roche-sur-Yon 221 Rue Hubert Cailler 85000 La Roche-sur-Yon 85000 organisateur : https://www.museedusable.com INSPÉ la Roche-sur-Yon

