INSPE de Digne-Les-Bains Centre d’Astronomie de St Michel l’Observatoire. Entrée libre En présentiel Scolaires. Vous souhaitez vous initier à l’informatique ? Parce que l’informatique est partout, il faut savoir appréhender les problèmes, trouver des solutions et s’appuyer sur les compétences externes. D’une informatique réservée à une petite frange de la société, nous sommes passer à une informatique universelle, transformant tous les secteurs. L’informatique est la science de demain qu’il est indispensable d’appréhender.

Initiez-vous au code informatique à travers un jeu ludique et testez les projets de nos étudiants niçois. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-de-Haute-Provence

