[SCOLAIRES] Découvrons et programmons le robot Thymio INSPE de Digne-Les-Bains, 5 octobre 2021, Digne-les-Bains. Fête de la science 05 octobre

INSPE de Digne-Les-Bains Centre d’Astronomie de St Michel l’Observatoire. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Les robots Thymio sont des robots programmables adaptés au jeune public. Ce sont de formidables outils pour enseigner les bases de la Programmation de façon amusante et interactive. Ils s’adressent

aux enfants à partir de 6 ans. Entrez dans le monde des robots éducatifs et lancez-vous de manière ludique

dans les premiers éléments de programmation. Concevez et réalisez des scénarios d’animation pour vos publics. Proposez des défis et des projets autour de la robotique.

INSPE de Digne-Les-Bains 15 avenue Joseph Reinach 04000 organisateur : https://www.centre-astro.com

