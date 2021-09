Digne-les-Bains INSPE de Digne-Les-Bains Alpes-de-Haute-Provence, Digne-les-Bains [SCOLAIRES] Exploration spatiale, d’il y a 30 ans à nos jours, de nos jours à dans 30 ans. INSPE de Digne-Les-Bains Digne-les-Bains Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

INSPE de Digne-Les-Bains Centre d’Astronomie de St Michel l’Observatoire. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Principales dates et événements évoqués par ordre chronologique : télescope Hubble, première exoplanète (OHP), atterrisseur Sojourner, débuts ISS (Zarya), sondes Cassini-Huygens (Saturne Titan), nouvelles puissances spatiales (sondes lunaires Japon, Chine et Inde), télescope Planck (fonds diffus cosmologique), dernière navette spatiale, station Tiangong 1, sondes Rosetta-Philae, survol de Pluton, sonde solaire Parker, mission lunaire Chang’e, atterrisseur Mars Perseverance et drone Ingenuity, télescope JWST, sonde JUICE (Jupiter satellites galiléens), FLEX (observation Terre), télescope Nancy Grace Roman ;

vers la lune : mission Artemis, Orion, habitats lunaires, impression 3D (expérimentation ESA),

vers Mars : étapes préliminaires, habitats 3D, évocation challenge NASA 3D printed. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-de-Haute-Provence

INSPE de Digne-Les-Bains 15 avenue Joseph Reinach 04000 organisateur : https://www.centre-astro.com INSPE de Digne-Les-Bains

