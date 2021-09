[SCOLAIRES] Comprendre le risque sismique : que faire avant, pendant, après. INSPE de Digne-Les-Bains, 5 octobre 2021, Digne-les-Bains.

Fête de la science 05 octobre

INSPE de Digne-Les-Bains Centre d’Astronomie de St Michel l’Observatoire. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires.

Petites expériences pour comprendre pourquoi et comment la Terre tremble, depuis l’intérieur de notre planète jusqu’à sa surface. Quand on comprend le phénomène, quand on s’y prépare, alors on sait quoi faire et on a moins peur si l’événement se produit.

Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-de-Haute-Provence

INSPE de Digne-Les-Bains 15 avenue Joseph Reinach 04000

organisateur : https://www.centre-astro.com INSPE de Digne-Les-Bains