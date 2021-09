Digne-les-Bains INSPE de Digne-Les-Bains Alpes-de-Haute-Provence, Digne-les-Bains [SCOLAIRES] Activités scientifiques à l’école – ateliers conçus et réalisés par les étudiants du site INSPE. INSPE de Digne-Les-Bains Digne-les-Bains Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

INSPE de Digne-Les-Bains Centre d’Astronomie de St Michel l’Observatoire. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Les étudiants en master MEEF sur le site de Digne vont prendre en charge l’accueil de petits groupes d’élèves pour « tester » les séances conçues au cours de leur formation. Organisés en trinômes, ils auront en charge l’organisation des séances, la mise en place des expériences ou installation, l’animation des groupes d’élèves. Les thématiques ne sont pas encore connues car elles dépendront de leurs affinités. Elles seront finalisées pour septembre 2021. Pour information, je vous communique les ateliers qui avaient été proposés en 2019.

Sciences de la vie et de la Terre – 2019

Atelier n°1 : Potabilisation de l’eau – CM2 Comment boire une eau boueuse ?

Atelier n°2 : La plante araignée – CM2 Toutes les plantes ont-elles des fleurs ?

Atelier n°3 : La graine – CE2 Qu’est-ce qu’une graine ?

Atelier n°4 : Les aliments – CM1 Les aliments : leur rôle, leur composition, manger équilibré

Atelier n°5 : Être en bonne santé – CE2 Des comportements qui nous aident à rester en bonne santé

Bernard Chirol, enseignant en charge de l’enseignement des sciences à l’INSPE accompagnera les trinômes étudiants qui se seront organisés pour accueillir les élèves. Mais cela pourra être une autre personne, n’étant pas en mesure à ce jour de confirmer sa présence en 2021. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-de-Haute-Provence

