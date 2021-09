Digne-les-Bains INSPE de Digne-Les-Bains Alpes-de-Haute-Provence, Digne-les-Bains [SCOLAIRES] Programmer sans ordinateur INSPE de Digne-Les-Bains Digne-les-Bains Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

INSPE de Digne-Les-Bains Centre d’Astronomie de St Michel l’Observatoire. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Glisse-toi dans la peau d’un astronaute et pars à la découverte d’une nouvelle planète en 15 minutes. Amuse-toi à construire des bases spatiales en élaborant des stratégies, en imaginant tes déplacements, en décodant le jeu de tes concurrents… 5… 4… 3… 2… 1… Décollage !

Avec trois niveaux de difficultés, ce jeu collaboratif propose un apprentissage débranché et progressif du code et de la programmation. Il peut se jouer à partir de 8 ans en classe, dans le cadre périscolaire et en famille.

Le coffret comporte : 1 plateau de jeu 128 cartes 4 navettes spatiales et 20 pions-bases 1 livret de règles de jeu

