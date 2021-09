Nogent-sur-Vernisson INRAE Val de Loire, site de Nogent-sur-Vernisson Loiret, Nogent-sur-Vernisson De jeunes élèves, chercheurs en herbe sur les écosystèmes forestiers INRAE Val de Loire, site de Nogent-sur-Vernisson Nogent-sur-Vernisson Catégories d’évènement: Loiret

INRAE Val de Loire, site de Nogent-sur-Vernisson INRAE Val de Loire. Entrée libre En présentiel Scolaires. Le jeudi 7 octobre matin, les élèves de deux classes de l’école élémentaire de Nogent-sur-Vernisson (45) se mettront dans la peau de chercheurs sur les écosystèmes forestiers. Les personnels d’INRAE, du service de l’Inventaire forestier de l’IGN et de l’association Cultur’Aux Barres se feront un plaisir de les accueillir sur le domaine des Barres, implantation de leurs bureaux, de leurs laboratoires et d’une partie de leurs expérimentations forestières. Répartis dans plusieurs ateliers, les chercheurs en herbe apprendront à observer, décrire et mesurer la forêt dans ses multiples composantes (les arbres, la flore, la faune, le sol …). Nous espérons que cette sensibilisation à l’écologie forestière déclenchera des vocations. Centre-Val de Loire>Loiret

INRAE Val de Loire, site de Nogent-sur-Vernisson
Domaine des Barres, 45290 Nogent-sur-Vernisson
https://www.inrae.fr/centres/val-de-loire

