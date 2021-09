Village des Agrosciences – Le monde de l’abeille mellifère (scolaires) INRAE Sophia Antipolis, 30 septembre 2021, Biot.

Fête de la science 30 septembre

INRAE Sophia Antipolis INRAE. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires.

Atelier « Le monde de l’abeille mellifère » (durée : 1h30)

Le laboratoire de l’ANSES de Sophia-Antipolis, spécialisé dans la santé des abeilles, invite les enfants à venir découvrir le monde des abeilles.

Au travers d’échanges avec les scientifiques, l’observation d’une ruche aux parois de verre, de divers spécimens d’insectes ainsi que par la pratique de jeux interactifs, les enfants vont découvrir l’organisation de la ruche, les prédateurs, les maladies de l’abeille et le métier d’apiculteur.

Une sensibilisation sera apportée sur la place de l’abeille au sein de la biodiversité et les causes de son déclin.Niveau conseillé : primaire / début collège

Dans le cadre de la fête de la science 2021, INRAE de Sophia Antipolis ouvre exceptionnellement ses portes aux scolaires :le jeudi 30 septembre 2021 de 9h00 à 16h00 à INRAE, 400 route des Chappes, 06903 Sophia Antipolis-Biot.

Au travers de 5 ateliers thématiques (au choix) d’une durée de 1h30 ou 2h, les élèves pourront découvrir les relations qui relient les plantes, leurs ravageurs et les auxiliaires de la lutte biologique, dans l’objectif de développer des solutions de protection des cultures plus durables, comprendre la biodiversité au quotidien autour d’animations ludiques et interactives sur le monde des arthropodes, ou encore être sensibilisés à la place de l’abeille au sein de la biodiversité et les causes de son déclin.

Avec la participation des équipes de recherche de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, des équipes de recherche de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) et des animateurs de Planète Sciences Méditerranée.

– Manifestation gratuite, réservée aux élèves de primaire, collège et lycée.

– Transport à la charge de l’établissement.

– Sur inscription uniquement.

– Inscription et renseignements : Veronique.Oiknine@inrae.fr / 04.92.38.65.45.

INRAE Sophia Antipolis 400 route des Chappes 06410 Biot 06410

