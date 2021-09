Village des Agrosciences – Stand ANSES de Sophia Antipolis, la santé de l’abeille INRAE Sophia Antipolis, 3 octobre 2021, Biot.

Fête de la science 03 octobre

INRAE Sophia Antipolis INRAE. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

dimanche 03 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 14h00

Le laboratoire de l’ANSES de Sophia-Antipolis, spécialisé dans la santé des abeilles sur le plan national et européen, vous invite à venir découvrir le monde des abeilles.

Les scientifiques du laboratoire seront à votre disposition pour répondre à toutes vos questions concernant leurs métiers, les abeilles, les principales maladies responsables de leur déclin, leurs causes et conséquences de la disparition de ce pollinisateur indispensable au maintien de la biodiversité. Vous pourrez également observer une ruche aux parois de verre et des spécimens d’insectes.

Dans le cadre de la Fête de la science 2021, le Village des Agrosciences de Sophia Antipolis ouvre ses portes au public pour des balades scientifiques guidées, le dimanche 3 octobre 2021, à 10h ou à 14h (durée : 2 heures), sur inscription (fermé le samedi).

En raison du plan vigipirate, l’entrée au “Village des Agrosciences” est gratuite mais l’inscription est obligatoire par email (avant le jeudi 30 septembre 2021) : inscriptions-sophia@inrae.fr ou par téléphone au 04 92 38 65 45.

Merci de préciser les nom et prénom de chaque visiteur (nombre de places limité à 20 personnes par groupe), ainsi que le créneau horaire choisi.

Les dispositions Vigipirate seront en vigueur, merci de ne pas venir avec des sacs.

Programme

Visites guidées de 2 heures en extérieur, départ à 10h ou à 14h, au choix.

20 personnes maximum par groupe dans l’ordre d’inscription.

Les visiteurs découvriront le site de recherche de l’institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement avec ses infrastructures et ses serres expérimentales autour de plusieurs ateliers et stands, avec une présentation des travaux menés sur les pathogènes des plantes, en lutte biologique et en agroécologie.

Les associations CPIE et PSM proposeront des ateliers sur la biodiversité et l’entomologie.

L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail vous expliquera de quelle façon son laboratoire contribue à améliorer la santé des abeilles.

La Chambre d’Agriculture présentera son programme expérimental sur les fleurs comestibles (matin uniquement).

Le jardin botanique d’INRAE, Villa Thuret, présentera ses activités et son projet de Centre de Ressources sur le Végétal et l’adaptation des écosystèmes au changement global.

Avec la participation de l’unité mixte de recherche Institut Sophia Agrobiotech (INRAE, Université Côte d’Azur, CNRS), du Jardin Botanique de la Villa Thuret, du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE), de Planète Sciences Méditerranée (PSM), du centre d’expérimentation de la Chambre d’Agriculture des Alpes-Maritimes (ASTREDHOR Méditerranée CREAM), de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) de Sophia Antipolis, de la société NIXE et de l’Institut de Chimie de Nice.

