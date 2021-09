Lusignan INRAE Lusignan - site du Chêne Lusignan, Vienne La diversité est dans le pré INRAE Lusignan – site du Chêne Lusignan Catégories d’évènement: Lusignan

Vienne

La diversité est dans le pré INRAE Lusignan – site du Chêne, 4 octobre 2021, Lusignan. Fête de la science 04 octobre

INRAE Lusignan – site du Chêne INRAE Nouvelle-Aquitaine-Poitiers. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Circuit de découverte de 3h :

– Visite de mini-prairies : essai de terrain sur l’influence de la diversité génétique intraspécifique (au sein d’une espèce) sur la production du mélange d’espèces.

– Atelier de l’école de l’ADN en salle :

Différentes échelles d’observation de la diversité, depuis la diversité directement observable (phénotype des plantes) jusqu’à la diversité moléculaire (ADN).

Observation de racines sur des espèces fixatrices et non fixatrices d’azote, pour illustrer la diversité de fonctionnement des plantes.

– Visite de laboratoires et du Simulateur de climat extrême (Siclex) Nouvelle-Aquitaine>Vienne

INRAE Lusignan – site du Chêne Le Chêne 86600 Lusignan 86600 organisateur : https://www.inrae.fr/centres/nouvelle-aquitaine-poitiers INRAE Lusignan – site du Chêne

Détails Catégories d’évènement: Lusignan, Vienne Autres Lieu INRAE Lusignan - site du Chêne Adresse Le Chêne 86600 Lusignan Ville Lusignan lieuville INRAE Lusignan - site du Chêne Lusignan