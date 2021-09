Douai IMT Nord Europe Douai, Nord Recherche et Science : l’effervescence de la réussite ! IMT Nord Europe Douai Catégories d’évènement: Douai

Nord

Recherche et Science : l’effervescence de la réussite ! IMT Nord Europe, 9 octobre 2021, Douai. Fête de la science 08 – 09 octobre

IMT Nord Europe IMT Nord Europe. Entrée libre En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 10h00 La recherche est une activité cartésienne, rationnelle, mais le chercheur est un être humain, avec des émotions, des doutes, des envies.

Venez découvrir les étapes de la recherche scientifique, de l’idée au résultat, parfois fortuit. Vous découvrirez que la recherche est un processus non linéaire, avec des hauts, des bas, des périodes d’effervescence, de doute, d’échecs, de réussites, de renoncement et d’entêtement, seul ou en équipe.

Le public sera acteur de la démarche, à la manière d’un « livre dont il sera le héros » Hauts-de-France>Nord

IMT Nord Europe 764 Boulevard Lahure 59500 Douai 59500 organisateur : IMT Nord Europe

Détails Catégories d’évènement: Douai, Nord Autres Lieu IMT Nord Europe Adresse 764 Boulevard Lahure 59500 Douai Ville Douai lieuville IMT Nord Europe Douai