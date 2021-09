Alès IMT Mines Alès - Site de Croupillac Alès, Gard Complexité et Recherche, place du chercheur et de l’ingénieur IMT Mines Alès – Site de Croupillac Alès Catégories d’évènement: Alès

IMT Mines Alès – Site de Croupillac Elisabeth SANSOT. Entrée libre En présentiel Scolaires. L’intervention consistera à faire une présentation de ce qu’est la complexité, de l’illustrer et de poser la question ‘comment peut-on arriver alorsà concevoir des choses qui sont pressenties voire réputées complexes ?’. Prenons par exemple, l’ascenseur spatial. Quelles questions se pose-t-on alors ? Comment procède-t-on ? Y-a-t’il une ou des sciences en jeu et donc des activités de recherche ? Des technologies qui en découlent ? Peut-on alors se cristalliser sur une des qualités que les ingénieurs doivent posséder pour faire face aux difficultés rencontrées pour arriver à concevoir et réaliser ces systèmes complexes : la compréhension, la prise de recul et la créativité. Cela reposera sur une présentation synthétique puis une suite de jeux de mise en situation. La conclusion consistera à faire une présentation de ce qu’est et apporte une formation d’ingénieur… Occitanie>Gard

