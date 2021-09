Alès IMT Mines Alès - Site de Croupillac Alès, Gard Science et Créativité pour inventer un monde durable IMT Mines Alès – Site de Croupillac Alès Catégories d’évènement: Alès

Gard

Science et Créativité pour inventer un monde durable IMT Mines Alès – Site de Croupillac, 6 octobre 2021, Alès. Fête de la science 06 octobre

IMT Mines Alès – Site de Croupillac Elisabeth SANSOT. Entrée libre En présentiel Scolaires. « La Science et la Créativité pour inventer un monde durable telle est la vision de la recherche à IMT Mines Alès. C’est pour stimuler cette créativité que l’Ecole ouvre en septembre son tout nouveau HUB Créativité. Bâtiment très inspirant, conçu par l’Atelier Emmanuel Nebout et orné de l’œuvre du jeune artiste Mathieu Merlet-Briand, il accueillera des actions pour inventer et innover de manière toujours plus créativité à partir des savoir-faire scientifiques d’IMT Mines Alès. » Occitanie>Gard

IMT Mines Alès – Site de Croupillac Rue Jules Renard 30100 Alès 30100 organisateur : IMT Mines Alès – Site de Croupillac

Détails Catégories d’évènement: Alès, Gard Autres Lieu IMT Mines Alès - Site de Croupillac Adresse Rue Jules Renard 30100 Alès Ville Alès lieuville IMT Mines Alès - Site de Croupillac Alès