Voir l’invisible… IMT Mines Alès – Site de Croupillac, 5 octobre 2021, Alès.

Fête de la science 05 octobre

Nous sommes tous les jours confrontés à l’évolution des techniques de visualisation, que ce soit l’omniprésence des LEDs comme sources d’éclairage ou de nos téléphones portables, truffés de multiples capteurs et de logiciels de traitement d’images.

Toutes ces technologies, croisées avec les derniers développements scientifiques, permettent de nous aider à mieux voir ce qui se passe autour de nous, et à mieux percevoir comment nous bougeons et agissons avec notre environnement.

Le milieu industriel regorge d’applications en vision, du suivi de processus en temps réel, au contrôle qualité. De l’étude et de la connaissance de nos gestes et postures au quotidien découleront des moyens de soins ou d’assistance mécatronique, tant au poste de travail dans l’industrie qu’en renforcement médical ou sportif.

Dans un futur proche, l’analyse de nos mouvements et de nos postures permettra également de mieux nous positionner dans le cadre du travail ou de notre vie courante, en évoluant au gré de notre santé numérique en mouvement.

