Alès IMT MINES ALES Alès, Gard Les matériaux polymères : à quoi servent-ils ? Quels sont les grands enjeux sociétaux et environnementaux de demain ? IMT MINES ALES Alès Catégories d’évènement: Alès

Gard

Les matériaux polymères : à quoi servent-ils ? Quels sont les grands enjeux sociétaux et environnementaux de demain ? IMT MINES ALES, 5 octobre 2021, Alès. Fête de la science 05 octobre

IMT MINES ALES Elisabeth SANSOT. Entrée libre En présentiel Scolaires. Cet atelier portera sur les matériaux polymères et la manière dont il s’insère dans notre quotidien. La présentation sera suivie d’une discussion sur les enjeux sociétaux et environnementaux associés à ces matériaux. Une démonstration d’objets ponctuera cet atelier. Occitanie>Gard

IMT MINES ALES 6 avenue de Clavières 30100 Alès 30100 organisateur : IMT MINES ALES

Détails Catégories d’évènement: Alès, Gard Autres Lieu IMT MINES ALES Adresse 6 avenue de Clavières 30100 Alès Ville Alès lieuville IMT MINES ALES Alès