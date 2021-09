Le cerveau peut-il contrôler la machine ? IMT MINES ALES, 5 octobre 2021, Alès.

Fête de la science 05 octobre

IMT MINES ALES Elisabeth SANSOT. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires.

“Spécialisé en Intelligence artificielle et en apprentissage automatique, Gérard Dray est Professeur IMT dans la nouvelle unité mixte de recherche « EuroMov Digital Health in Motion » cotutelle entre lMT Mines Alès et l’Université de Montpellier en partenariat avec les CHU de Montpellier et de Nîmes, la Clinique Beausoleil et le groupe Korian. Cette unité de recherche vise à favoriser la fertilisation croisée de l’intelligence artificielle, des sciences du mouvement et de la santé pour comprendre la plasticité comportementale de l’être humain afin d’envisager de nouvelles approches thérapeutiques et d’améliorer la récupération sensorimotrice, et y trouver une métaphore scientifique, source d’inspiration de nouvelles approches numériques.”

Occitanie>Gard

IMT MINES ALES 6 avenue de Clavières 30100 Alès 30100

organisateur : IMT MINES ALES