Recherche, mon amour Hotel de Ville du Havre, 9 octobre 2021, Le Havre.

Fête de la science 09 octobre

Hotel de Ville du Havre Université Le Havre Normandie. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 10h30 à 11h15

La recherche est une histoire d’amour. Au-delà de son but utile – pour l’étudiant qui souhaite être diplômé et entamer une belle carrière, et pour la pensée qui ainsi avance et s’enrichit – il s’agit d’une démarche qui s’effectue avec la joie, les doutes, l’enthousiasme, la persévérance, l’échange et le rêve, comme toute belle histoire. L’entrée dans la recherche est une étape très particulière, qui met tout notre être en jeu car l’épanouissement intellectuel se mêle à un idéal universel.

Les étudiants-chercheurs échangeront sur leur sujet de recherche et leur façon de le mener sous forme de questions-réponses, entre eux et avec le public. Nous découvrirons leur rapport à leur sujet, leur plaisir, leur force de travail, leur courage et leur émerveillement, et la façon dont ils s’emparent de leur domaine pour inscrire leur trace sur le chemin de la connaissance.

Normandie>Seine-Maritime

Hotel de Ville du Havre 1517 Place de l’Hôtel de Ville 76600 Le Havre 76600

organisateur : Hotel de Ville du Havre