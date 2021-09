Le Havre Hotel de Ville du Havre Le Havre, Seine-Maritime Tête à tête avec un.e chercheur.e Hotel de Ville du Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime

Tête à tête avec un.e chercheur.e Hotel de Ville du Havre, 7 octobre 2021, Le Havre. Fête de la science 07 octobre

Hotel de Ville du Havre Université Le Havre Normandie. Réservation conseillée En présentiel Grand public;Scolaires. Venez échanger avec un.e chercheur.e de l’Université du Havre, qui vous présentera ses travaux par petits groupes, en moins de dix minutes. Émotions garanties ! Normandie>Seine-Maritime

Hotel de Ville du Havre 1517 Place de l’Hôtel de Ville 76600 Le Havre 76600 organisateur : Hotel de Ville du Havre

Détails Catégories d’évènement: Le Havre, Seine-Maritime Autres Lieu Hotel de Ville du Havre Adresse 1517 Place de l’Hôtel de Ville 76600 Le Havre Ville Le Havre lieuville Hotel de Ville du Havre Le Havre