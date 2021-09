Le Havre Hotel de Ville du Havre Le Havre, Seine-Maritime L’astrodome Planétarium Hotel de Ville du Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime

L’astrodome Planétarium Hotel de Ville du Havre, 9 octobre 2021, Le Havre. Fête de la science 07 – 09 octobre

Hotel de Ville du Havre Stephane PALFRAY. Réservation conseillée En présentiel Grand public;Scolaires.

samedi 09 octobre – 09h00 L’astronome est un planétarium itinérant constitué d’un dôme gonflable équipé d’un système de projection très haute définition (4K). Il permet de visualiser la voûte céleste, avec de nombreuses animations et séquences vidéos, afin de mieux comprendre de nombreux phénomènes comme l’alternance jour/nuit, les phases de la Lune, les éclipses, les saisons. L’objectif est également de découvrir l’immensité de l’univers à travers les objets qui le constituent (étoiles, planètes, amas, nébuleuses et galaxies). Il est possible de simuler le ciel depuis n’importe quel endroit de la Terre ou du système solaire, à n’importe quelle date, le tout dans une agréable ambiance sonore et visuelle. Normandie>Seine-Maritime

Hotel de Ville du Havre 1517 Place de l’Hôtel de Ville 76600 Le Havre 76600 organisateur : Hotel de Ville du Havre

Détails Catégories d’évènement: Le Havre, Seine-Maritime Autres Lieu Hotel de Ville du Havre Adresse 1517 Place de l’Hôtel de Ville 76600 Le Havre Ville Le Havre lieuville Hotel de Ville du Havre Le Havre