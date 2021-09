Le Havre Hotel de Ville du Havre Le Havre, Seine-Maritime L’émotion des maths et les maths des émotions : Math&motions Hotel de Ville du Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

L’émotion des maths et les maths des émotions : Math&motions Hotel de Ville du Havre, 9 octobre 2021, Le Havre. Fête de la science 07 – 09 octobre

Hotel de Ville du Havre Université Le Havre Normandie. Entrée libre En présentiel Grand public.

jeudi 07 octobre – 09h00

vendredi 08 octobre – 09h00

samedi 09 octobre – 09h00 Le LMAH vous propose d’explorer les liens étroits entre les mathématiques et les émotions à travers différentes activités. D’une part le plaisir de comprendre un concept mathématique ou de trouver une réponse à une énigme. D’autre part, modéliser les comportements humains et les émotions grâce aux mathématiques. Normandie>Seine-Maritime

