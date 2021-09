Comment programmer facilement des microcontrôleurs ? Hotel de Ville du Havre, 8 octobre 2021, Le Havre.

Fête de la science 07 – 08 octobre

Hotel de Ville du Havre Collège des Ormeaux. Entrée libre En présentiel Scolaires.

Un programme fonctionnel est composé d’une multitude d’éléments et d’un langage de programmation avec un « vocabulaire » varié et précis. Travailler avec de tels langages requiert de solides connaissances, une grande capacité d’abstraction et une concentration constante. L’apprentissage d’un langage de programmation basé sur du texte peut être mis au même niveau que l’apprentissage d’une langue étrangère. Mon premier programme en C / C ++ :

void setup() {

pinMode(8, OUTPUT);

}

void loop() {

digitalWrite(8, HIGH);

delay(250);

digitalWrite(8, LOW);

delay(250);

}

Dans le cas de la programmation graphique, on utilise de nombreux éléments préconçus. Ils peuvent comporter des textes et des images, être organisés de façon logique et sont conçus de sorte qu’ils puissent être assemblés comme les pièces d’un puzzle.

Liens vers mon premier programme graphique.

Hotel de Ville du Havre 1517 Place de l’Hôtel de Ville 76600 Le Havre 76600

