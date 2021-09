Intuition et émerveillement : la création dans les “deux cultures” Hotel de Ville du Havre, 7 octobre 2021, Le Havre.

Fête de la science 07 octobre

Hotel de Ville du Havre Université Le Havre Normandie. Entrée libre En présentiel Grand public.

jeudi 07 octobre – 14h00

Homme de lettres et homme de sciences sont plus proches qu’on ne l’imaginerait. « Le monde est tellement plein de liens insoupçonnés ! » s’émerveille Cédric Villani. Cette conférence apporte un début de réponse à la question des « deux cultures » et des partages disciplinaires entre sciences et humanités. La réflexion proposée sur les mécanismes de la création amorce le questionnement sur les rapports entre abstraction et intuition: l’ intuition est, pour Einstein, « la seule chose qui vaille au monde », la seule voie menant aux idées et aux découvertes. Le parallèle entre la création du mathématicien et celle du poète est courant dans les écrits des mathématiciens dont certains sont aussi poètes. En outre, la thématique du rêve constitue un extraordinaire agent de liaison entre art, littérature, histoire, philosophie et découverte scientifique. Henri Poincaré souligne que le moi inconscient joue un rôle capital dans l’invention mathématique. Et la façon dont il relate la rédaction de son mémoire rappelle curieusement le récit de la composition quasiment en écriture automatique du premier roman gothique par Horace Walpole (1717-1797). Car on ne dira jamais assez l’importance vitale du rêve dans la vie et dans la création humaines: « Le bon sens nous dit que les choses de la terre n’existent que bien peu, et que la vraie réalité n’est que dans les rêves » (Baudelaire, Les Paradis Artificiels 1860).

Normandie>Seine-Maritime

Hotel de Ville du Havre 1517 Place de l’Hôtel de Ville 76600 Le Havre 76600

organisateur : Hotel de Ville du Havre