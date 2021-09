Tours Hôtel de Ville de Tours Indre-et-Loire, Tours Que sait-on de la reproduction, du comportement, et de la biodiversité animales ? Hôtel de Ville de Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours

Que sait-on de la reproduction, du comportement, et de la biodiversité animales ? Hôtel de Ville de Tours, 3 octobre 2021, Tours. Fête de la science 02 – 03 octobre

Hôtel de Ville de Tours INRAE Val de Loire. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Les animaux peuvent-ils exprimer des émotions ? Comment montrer que les animaux expriment des émotions en étudiant leur comportement ? Que sait-on de leurs émotions ? La reproduction, comment ça marche ? Qu’est-ce qu’un gamète femelle, un gamète mâle ? A quoi ressemble un gamète femelle chez les oiseaux et chez les mammifères ? Comment observe-t-on ces cellules qui permettent aux animaux de se reproduire ? Que sait-on de l’implication du cerveau dans la reproduction? Comment se développe l’embryon dans un œuf de poule ? Comment observer la biodiversité autour de nous ? Comment observe t’on la biodiversité animale dans une prairie ou un champ cultivé ? Observation de la diversité des œufs chez différentes espèces d’oiseaux.Les scientifiques de l’unité de Physiologie de la reproduction et des comportements du centre INRAE Val de Loire vous proposent de découvrir au travers de séquences d’observation, sous microscope ou à l’œil nu, de manipulations et de jeux, la diversité du monde animal et de partager leurs connaissances. Centre-Val de Loire>Indre-et-Loire

Hôtel de Ville de Tours Place Jean Jaurès 37000 Tours 37000 organisateur : https://www.inrae.fr/centres/val-de-loire Hôtel de Ville de Tours

