Hôtel de Ville de Tours GREMAN, groupe de recherche en Matériaux, Microelectronique, Acoustique et Nanotechnologies. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Ne nous croyez pas sur parole : venez expérimenter sur le stand du GREMAN-CERTeM cette alternative prometteuse de production d’électricité et comprendre le phénomène de piézoélectricité.



Une animation à laquelle les enfants pourront

participer (selon les conditions sanitaires) en exerçant une pression de la main ou des doigts une céramique reliée à une diode ou en ou en agitant un polymère relié à une diode et constater que cette action crée de l’électricité car la diode s’allume,

ou simplement regarder la manipulation effectuée par l'animateur si les manipulations du public ne sont pas autorisées

https://greman.univ-tours.fr/

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu Hôtel de Ville de Tours Adresse Place Jean Jaurès 37000 Tours Ville Tours lieuville Hôtel de Ville de Tours Tours