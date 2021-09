Tours Hôtel de Ville de Tours Indre-et-Loire, Tours Comment observer la biodiversité autour de nous ? Hôtel de Ville de Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours

Comment observer la biodiversité autour de nous ? Hôtel de Ville de Tours, 3 octobre 2021, Tours. Fête de la science 02 – 03 octobre

Hôtel de Ville de Tours SEPANT (Société d’Etude, de Protection et d’Aménagement de la Nature en Touraine). Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Abeilles solitaires, petites bêtes du sol, papillons et vers de terre font partie des animaux que l’on trouve dans les parcelles agricoles. Certains d’entre eux sont des auxiliaires, c’est à dire qu’ils favorisent les productions agricoles, en pollinisant les cultures par exemple, ou en se nourrissant d’insectes ravageurs.

Venez découvrir comment ces animaux sont observés au centre INRAE Val de Loire de Nouzilly, et comment vous aussi vous pourrez les observer ! Centre-Val de Loire>Indre-et-Loire

Hôtel de Ville de Tours Place Jean Jaurès 37000 Tours 37000 organisateur : https://sepant.fr/ Hôtel de Ville de Tours

Détails Catégories d'évènement: Indre-et-Loire, Tours Lieu Hôtel de Ville de Tours Adresse Place Jean Jaurès 37000 Tours Ville Tours