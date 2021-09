Tours Hôtel de Ville de Tours Indre-et-Loire, Tours Parcours pédagogique : Chasseurs d’émotions Hôtel de Ville de Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Hôtel de Ville de Tours Maison des Sciences de l'Homme Val de Loire. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Retient-on mieux lorsqu’on est triste ou joyeux ? Est-il plus facile de se souvenir des informations qui suscitent des émotions ? Les émotions ont-elles le même impact à tout âge ? Quel est l’effet du masque sur la perception des émotions ? Quel est le parcours du scientifique dans le labyrinthe mental de ses travaux qui permet de mieux appréhender l’émotion face aux découvertes ? Observer une émotion provoque des réponses physiologiques dans notre organisme et une contagion émotionnelle. Ce sont quelques exemples de thèmes abordés dans le parcours pédagogique porté par la Maison des Sciences de l’Homme Val de Loire au cœur du village des sciences de Tours. D’un stand à l’autre, une série de défis à réaliser entraînera les chercheurs en herbe à la rencontre de scientifiques de différentes disciplines sur le chemin de leurs émotions… Centre-Val de Loire>Indre-et-Loire

Hôtel de Ville de Tours Place Jean Jaurès 37000 Tours 37000 organisateur : https://www.msh-vdl.fr/ Hôtel de Ville de Tours

