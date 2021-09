Tours Hôtel de Ville de Tours Indre-et-Loire, Tours La mécanique : du très mou au très dur Hôtel de Ville de Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

La mécanique : du très mou au très dur Hôtel de Ville de Tours, 3 octobre 2021, Tours. Fête de la science 02 – 03 octobre

Hôtel de Ville de Tours Laboratoire de Mécanique Gabriel Lamé / Centre d’Etudes et de Recherches sur les Outils Coupants / Centre d’Etude et de Recherche sur les Matériaux Elastomères. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Le Laboratoire de Mécanique Gabriel Lamé (LaMé), le Centre d’Étude et de Recherche sur les Outils Coupants (CEROC) et le Centre d’ Étude et de Recherche sur les Élastomères (CERMEL) vous présenteront leurs activités sur le comportement de pièces et de matériaux de la vie de tous les jours mais aussi sur certaines très spécifiques utilisées dans des industries de pointes. Centre-Val de Loire>Indre-et-Loire

Hôtel de Ville de Tours Place Jean Jaurès 37000 Tours 37000 organisateur : Hôtel de Ville de Tours

