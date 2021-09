Tours Hôtel de Ville de Tours Indre-et-Loire, Tours A la découverte du corps humain grâce à l’échographie Hôtel de Ville de Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours

A la découverte du corps humain grâce à l’échographie Hôtel de Ville de Tours, 3 octobre 2021, Tours. Fête de la science 02 – 03 octobre

Hôtel de Ville de Tours Inserm UMR 1253 Imagerie et Cerveau – Université de Tours. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Rappelez-vous de cette émotion de joie qui vous a submergée lors vous avez vu pour la première fois votre enfant lors de la première échographie fœtale ! Ou encore ce sentiment de soulagement quand votre cardiologue vous a annoncé que votre cœur marche parfaitement bien après votre échocardiographie. Nous vous proposons de découvrir le corps humain grâce à l’échographie ! Faites-vous même votre propre échographie et repartez avec une image de votre peau, de votre artère… Centre-Val de Loire>Indre-et-Loire

Hôtel de Ville de Tours Place Jean Jaurès 37000 Tours 37000 organisateur : https://ibrain.univ-tours.fr Hôtel de Ville de Tours

