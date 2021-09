Tours Hôtel de Ville de Tours Indre-et-Loire, Tours Percevoir les émotions Hôtel de Ville de Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Percevoir les émotions Hôtel de Ville de Tours, 3 octobre 2021, Tours. Fête de la science 02 – 03 octobre

Hôtel de Ville de Tours Inserm UMR 1253 Imagerie et Cerveau – Université de Tours. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

dimanche 03 octobre – 10h00 Différentes méthodes de mesures de ces réponses émotionnelles sont utilisées en laboratoire et seront présentées sur le stand. Nous illustrerons plus particulièrement, dans le contexte actuel, l’effet du port du masque sur la perception des émotions.

Cet atelier s’inscrit dans le cadre du parcours de la MSH. Centre-Val de Loire>Indre-et-Loire

Hôtel de Ville de Tours Place Jean Jaurès 37000 Tours 37000 organisateur : https://ibrain.univ-tours.fr Hôtel de Ville de Tours

