Atelier du laboratoire EA4245 Transplantation, Immunologie, Inflammation Hôtel de Ville de Tours, 3 octobre 2021, Tours.

Fête de la science 02 – 03 octobre

Hôtel de Ville de Tours EA4245 Transplantation, Immunologie, Inflammation. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 09h00

dimanche 03 octobre – 09h00

L’EA4245 Transplantation, Immunologie, Inflammation (T2I), est une équipe d’accueil de l’Université de Tours, dirigée par le Dr Sébastien Roger et labellisée sur la période 2018-2023. L’équipe de recherche associe des personnels techniques, doctorants, post-doctorants, des enseignants-chercheurs et cliniciens spécialisés en physiologie, cardiologie, néphrologie, immunologie, allergologie, gastroentérologie, chirurgie, anatomopathologie et en pharmacologie. Les membres de l’équipe développent collectivement une recherche transversale (multi-organes) et translationnelle du type « bed to bench, and back ».

L’équipe développe un projet de recherche qui s’intéresse à la physiopathologie et à la prévention des lésions tissulaires secondaires à l’ischémie. L’ischémie, caractérisée par diminution ou une abolition de l’apport sanguin artériel dans un organe ou un tissu, est une situation rencontrée dans différents contextes physiopathologiques. Ce phénomène est responsable d’un stress tissulaire qui entraîne des lésions aigues de l’organe, et engendre également une réaction immunitaire puissante et persistante dans le temps de type inflammatoire stérile. Cette réponse, qui fait intervenir la libération de facteurs solubles (exosomes, alarmines, ATP, cytokines et anticorps), implique à la fois l’immunité innée et adaptative, et est à l’origine de modifications majeures des tissus concernés, associant des phénomènes de transition et d’activation cellulaires.

L’équipe T2I étudie et modélise les bases communes de cette réponse multicellulaire à l’ischémie, tout particulièrement dans les contextes physiopathologiques de l’infarctus du myocarde, de la tumeur cancéreuse et de la transplantation d’organe. Ces réponses sont également analysées en fonction du statut inflammatoire du patient (diabète, maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, …).



Les objectifs de l’équipe sont :

D’étudier les voies de signalisation cellulaires et moléculaires induites par l’ischémie dans les différentes populations cellulaires (cardiomyocytes, cellules épithéliales, endothéliales, fibroblastes et cellules immunitaires) et de modéliser les interactions entre celles-ci

D’identifier des biomarqueurs prédictifs de la dysfonction d’organe

De développer des stratégies thérapeutiques pour la prévention des lésions tissulaires induites par l’ischémie



L’équipe a identifié des canaux ioniques, transporteurs et récepteurs membranaires impliqués dans les signalisations sodiques et purinergiques comme étant des acteurs déterminants de la dysfonction d’organe (arythmie, lésion tissulaire, fibrose, rejet) et de la réponse inflammatoire secondaires à l’ischémie.

Les chercheurs de T2I étudient par conséquent le rôle de ces protéines membranaires dans les signalisations inter- et intra-cellulaires contrôlant les phénomènes de différenciation et d’activation cellulaire induits par l’ischémie, et leur valeur comme biomarqueurs prédictifs de la lésion tissulaire. L’équipe développe également de nouvelles stratégies thérapeutiques reposant sur le repositionnement de médicaments « chimiques » et d’anticorps monoclonaux aux propriétés immunomodulatrices.

Centre-Val de Loire>Indre-et-Loire

Hôtel de Ville de Tours Place Jean Jaurès 37000 Tours 37000

organisateur : https://ea4245.univ-tours.fr Hôtel de Ville de Tours